Marmaris’te Huzur ve Güven uygulaması

-Çetibeli kontrol noktası uygulama



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, hem karada, hem denizde "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. Marmaris genelinde yapılan çalışmada ilçe giriş ve çıkışlar tutuldu, ilçenin dört bir yanında denetim yapıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris Sahil güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri Marmaris ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Karadan Jandarma, Denizden ise Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat boyunca denetimlere devam etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM, KOM ve Narkotik ekipleri de uygulamada görev aldı. 200 güvenlik görevlisinin katıldığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında Jandarma ve Polis, Marmaris ile Datça ilçelerine geçiş noktasındaki Çetibeli Kontrol Noktasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam koordinesinde Bin 300 araç kontrol edildi. Narkotik ve Asayiş köpeklerinin de destek verdiği denetimlerde sürücü, GBT taraması ile araçların evrak kontrolleri yapıldı. Denetim esnasında sürücü ve yolcular korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Sabah saat 10.00’da başlayan ve akşam saatlerine kadar aralıksız devam eden denetimlerde çoğunluğu ticari olmak üzere 4 bin araç denetlendi. Toplu taşıma araçları ile kontrol için bekleyen araçlar narkotik ile asayiş köpekleri tarafından kontrol edildi. Marmaris koylarında, marina ve balıkçı barınaklarında Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet ekiplerince kontroller gerçekleşti. Uygulama yapılan vatandaşlar "Son derece normal ve gerekli bir uygulama kesinlikle olumlu buluyoruz"’ diye konuştular. Yapılan uygulamada sürücü belgesi olmayan bir sürücüye ceza kesildi, araç muayene ve haciz olan araçlar yediemin otoparkına gönderildi.



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