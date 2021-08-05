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Marmaris’te gece devam eden yangın havadan görüntülendi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris’te gece devam eden yangın havadan görüntülendi

Marmaris’te gece devam eden yangın havadan görüntülendi

Yangından drone görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

Cenin Yangın Altın Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kızkumu plajından görülen orman yangını gece saatlerinde de devam etti. Karadan müdahalenin yapıldığı yangın havadan görüntülendi. Marmaris Orhaniye Mahallesi’nde Kızkumu plajından görülen yangın sabah saatlerinde başladı.
Gün boyu devam eden yangına helikopterlerle müdahale edildi. Yangın dağlık alanın farklı bölgelerinde gece saatlerinde de etkili oldu. Yangın tedbir amaçlı tahliye edilen yerleşim alanını da tehdit altına aldı. Gecenin ışıklarıyla birleşen orman yangını havadan görüntülendi.
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