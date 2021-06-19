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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Marmaris'te eve giren yılan paniğe neden oldu

Marmaris'te eve giren yılan paniğe neden oldu

-Ekiplerin yılanı yakalamalarından genel görüntüler

Buzdolabı Uzunlu Akalan Irak Trol 

-NOT: GÖRÜNTÜ KLİBİ 'AYDIN GÖRÜNTÜ' KLASÖRÜNE GEÇİLDİ. (MUĞLA-Marmaris'te eve giren yılan paniğe neden oldu)

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin çabası ile yakalanarak doğaya bırakıldı. Olay, Hisarönü Mahallesi Limanbaşı mevkiindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, buzdolabının altından sesler geldiği fark eden ev sahibi kontrol etmek için motor kısmına bakınca yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılan ile karşılaşınca paniğe kapıldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yaptıkları çalışmada yaklaşık yılanı yakaladı. Evden dışarıya çıkartılan yılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı. (MU-Y)
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