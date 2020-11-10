Marmaris’te çürük binalar yıkılıyor

--binanın yıkılması



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde Tepe Mahallesi'nde yıkım kararı verilen binanın yıkım işi gerçekleştirildi.

Marmaris merkez ve civarında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 35 yapının, Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna göre yıkım çalışmaları başlatılırken, Tepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ve 15 daireli bir apartmana yıkıma giden ekipler içerisinde 93 yaşında hasta bir kadın olduğu gerekçesiyle yıkımı bir gün ertelenmişti. Belediye ekipleri tarafından eşyaları toplanan ve taşınan aile çıkınca yıkım gerçekleşti. Tepe Mahallesi Kubilay Alpugan Sokak’taki 10 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın mülk sahiplerinin çoğunluğu, 2016’da deprem riski taşıdığı ve yıkılarak kentsel dönüşüme alınması amacıyla Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurdu. Yapılan incelemelerde, binanın risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılması uygun bulundu. Dönüşümü istemeyen iki daire sahibinin açtığı davalar neticesinde de değişmeyerek yıkım kararı netleşti ve bina yıkıldı. Belediye Zabıta ekipleri ve Marmaris İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların yıkım alanından geçişini önledi. (GK-OD-Y)



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