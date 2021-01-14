Marmaris’te Covid-19 aşılama çalışmaları başladı

-Aşı yaptıran sağlık çalışanları ile röportaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları ilk doz aşılarını olmaya başladı.

İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Marmaris Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı ilk aşıyı kendine yaptırdı, sağlık çalışanları sıra ile aşı odalarına girerek aşılandı. Aşılarını yaptıran sağlık personeli bekleme alanında herhangi alerjik reaksiyon durumuna karşı 15 ila 30 dakika bekletildi. Gün içinde mesai saatleri dahilinde 5 aşı odası mesai saati bitiminden saat 24.00 'e kadar da 10 aşı odasında aşılama çalışmaları devam edecek. Hastanede görev yapan ve Covid-19 hastalığını atlatan sağlık memuru Selim Ak ‘’Mart ayının son haftasında yine sağlıkçı olan bir arkadaşımdan korona virüsü kaptım. Hastalığım normal semptomsuz seyretti tedavimi olduktan sonra arkadaşım da ben de tekrar görevimin başına döndüm, şimdi de aşımı yaptırdım" diye konuştu.

Marmaris Devlet Hastanesinde görev yapan sağlıkçıların yarısına yakını ilk gün aşılarını oldu. Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğünün dağıtımını yaptığı aşılar özel ve kamu sektöründe çalışan ve aşı randevusu alan tüm sağlık personeline uygulanacak. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanlarına daha sonra 65 yaş üzerinden başlamak üzere risk gruplarına göre uygulanacak. Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. İster aile sağlığı merkezlerinden ister hastanelerden bu randevuyu alabilecekler.



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