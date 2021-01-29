Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Marmaris'te cadde yenilemesi sırasında kaldırılan ağaçlar yeniden toprakla buluştu

- Marmaris'te cadde yenilemesi sırasında kaldırılan ağaçlar yeniden toprakla buluştu

-Turunç ağaçlarının belediye ekipleri tarafından geri dikilmesi

( MUĞLA ) MUĞLA


- Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde belediye ekipleri tarafından cadde yenilemesi sırasında yerinden kaldırılan turunç ağaçları yeniden aynı yerde toprakla buluştu. İnönü Caddesi yapılan çalışmaların ardından yerine dikilen ağaçları ile daha güzel bir görünüm kazandı. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaldırımdaki turunç ağaçları titiz bir çalışma ile kaldırılmıştı. Caddedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler ağaçları sakladıkları bölgeden getirip yeniden yerlerine dikti. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Buradaki çalışmalar başladığında bazı çevreler ağaçlar kesiliyor diye söylemlerde bulunmuştu. O zaman ağaçları tekrar dikeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu sözümüzü tutuyoruz. İlçemizin daha yeşillenmesi için ayrıca ağaç dikimlerine de devam ediyoruz. Biz doğayı ve çevreyi her zaman koruyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı