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Marmaris’te altıncı günde yangınla mücadele devam etti
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Marmaris’te altıncı günde yangınla mücadele devam etti

Marmaris’te altıncı günde yangınla mücadele devam etti

Yangın görüntüleri

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-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve diğer detaylar

( MUĞLA ) -Marmaris’te altıncı günde yangınla mücadele devam etti MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6 gündür süren orman yangınıyla ekiplerin cansiperane mücadelesi devam etti. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi. Marmaris’te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 6’ncı gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürdürüldü. Devletin ilgili tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Hisarönü, Turunç ve Orhaniye Mahallelerinde etkili olan yangınlar önceden tahliye edilen yerleşim yerlerine sıçramadan engellendi. (CS-İK-
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