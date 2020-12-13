Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

Market denetimi yapan polisler

( MUĞLA ) MUĞLA

Hafta Sonu Alışveriş İçmeler Market Polis Ekipleri 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren marketler ve alışveriş merkezleri denetleniyor. Muğla'nı Marmaris ilçesinde de tüm Türkiye de olduğu gibi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Gün içinde 10.00-17.00 saatleri arasında evlerden en yakın tedarik zincirinden, gıda, ilaç ihtiyaçlarını karşılaşıp eve dönmeye izin verilmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Marmaris ve İçmeler Mahallesinde sosyal mesafe, maske ve belirlenen sayı üzerinde müşteri var mı denetimlerini gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri ise ilçede denetimlerini sürdürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement