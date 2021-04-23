Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Marmaris polisinden kankalı, meşaleli, dövizli kortej

Marmaris polisinden kankalı, meşaleli, dövizli kortej

Polislerin korteji

Polis Alışveriş Şiddete Hayır Kadına Şiddet Motorize Ekip 

-Atatürk meydanında gösterileri
-Kortejden dron görüntüleri

( MUĞLA -DRONE) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir kortej yaptı. Kortejde en çok ilgi çeken üzerinde ‘Çocuk polisi ‘ yazan Kanka polis kostümlü polis oldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı balonlar ve Türk bayrakları ile süslenmiş tüm resmi ekip otoları ve motorize ekipler Emniyet Müdürlüğü binasından sirenler ve çocuk marşları ile Marmaris’i gezdiler. Deniz polisi de denizde daireler çizerek şov yaptı. Kısıtlama dolayısı ile alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlar cep telefonları ile bu görüntüyü kaydetti.
Polisler ilçenin farklı noktalarında meşaleler yaktı. Atatürk anıtı önünde hilal şeklinde sıralanıp ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’, ‘Maske, mesafe ve temizlik hepimiz için’’ yazılı dövizler ile gösteri yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden bazıları KADES logolu ‘ Kadına şiddete hayır’ yazılı tişörtler ve şapkalar giyerek motorlarla gezdi. Polislerin yaptığı Kankalı, meşaleli, kadına şiddete hayır yazılı tişörtlü ve bayraklı kortej tüm ilçe merkezi ve sokaklarını dolaştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement