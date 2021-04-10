Marmaris polisinden anlamlı kortej



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında motorize ekipler öncülüğünde kortej yapıldı. Marmaris sokaklarını Türk bayrakları ve sirenlerle gezen kortejde, motorlu polislerin artçıları ve bisikletli martı polisleri 'kadına şiddete hayır' yazılı tişörtler giyerek katıldılar. 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla oluşturulan kortej, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız öncülüğünde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünden başladı.

İlçede mahalleler başta olmak üzere İçmeler Mahallesi'ni de dolaşan kortejdeki marşların ve sirenlerin sesini duyan vatandaşlar da evlerinin balkonlarına çıkıp cep telefonları ile polis ekiplerini görüntüledi. Kortejin Atatürk meydanına gelmesinin ardından deniz polisi de deniz üzerinde daireler çizerek sirenler ile korteje eşlik etti. Öte yandan bisikletli martı polislerinin giydiği ‘kadına şiddete hayır’ ve 'KADES' baskılı tişörtler ile kadına şiddete dikkat çeken ekipler, başlangıç noktası olan müdürlük binasına geri dönerek korteji sonlandırdı.



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