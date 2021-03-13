Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Marmaris polisi kural tanımaz motosiklet sürücülerine göz açtırılmıyor

Marmaris polisi kural tanımaz motosiklet sürücülerine göz açtırılmıyor

Uygulamadan görüntüler

Kural İhlali Para Cezası Bisiklet Ölümlü Motorlu Taşıt 

-Barış Havsalı'nın açıklaması
-Güvenlik kameralarına yansıyan kazalardan arşiv görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris polisi, ilçede gerçekleştirdiği uygulamalarda 621 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol etti. Yapılan uygulamalarda kask ve maske takmayan 47 sürücü ile diğer kural ihlali yapan 30 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 2020 yılında Marmaris’te tescilli motorlu taşıtların yüzde 37’sini oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü trafik kazalarına karışma oranı yüzde 20, yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranı ise yüzde 60 olduğu belirlendi. Bu kapsamda Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, düzenli olarak günde üç kez ve ilçenin farklı noktalarında yaptığı uygulamalarda 2 günde motosiklet, motorlu bisiklet ve yaya yolunun ihlali konusunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kask ve maske takmayan 47 sürücü ile diğer kuralları ihlal eden 30 sürücüye idari para cezası uygularken, 4 araç trafikten men edildi. Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Barış Havsalı yaptığı açıklamada, "İlçemizde düzenli olarak yaptığımız uygulamalarda kask ve maske denetimlerini sıklaştırdık. Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmek değil, can sağlığını korumak. Denetimlerimiz ilçemizin her noktasında günde 3 kez çeşitli saatlerde yapılmaya devam edecektir. İlçemizdeki trafik kazalarının yüzde 80’i motosiklet kazalarından oluşmakta, biz bu kazaların oranını düşürmek ve mümkün olduğunca daha az hasarla atlatmalarını sağlamak için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sloganımız 'Kaskını tak kafanı koru, maskeni tak sağlığını koru'. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.
Kasksız olarak ikinci kez denetime takılan ve cezadan kaçamayan gençler, "Polisler görevini yapıyor. Bize de beşer bin lira ceza yazdılar. Devletimize katkımız oldu" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement