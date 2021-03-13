Marmaris polisi kural tanımaz motosiklet sürücülerine göz açtırılmıyor

-Barış Havsalı'nın açıklaması

-Güvenlik kameralarına yansıyan kazalardan arşiv görüntüler



( MUĞLA ) MUĞLA



- Marmaris polisi, ilçede gerçekleştirdiği uygulamalarda 621 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol etti. Yapılan uygulamalarda kask ve maske takmayan 47 sürücü ile diğer kural ihlali yapan 30 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 2020 yılında Marmaris’te tescilli motorlu taşıtların yüzde 37’sini oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü trafik kazalarına karışma oranı yüzde 20, yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranı ise yüzde 60 olduğu belirlendi. Bu kapsamda Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, düzenli olarak günde üç kez ve ilçenin farklı noktalarında yaptığı uygulamalarda 2 günde motosiklet, motorlu bisiklet ve yaya yolunun ihlali konusunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kask ve maske takmayan 47 sürücü ile diğer kuralları ihlal eden 30 sürücüye idari para cezası uygularken, 4 araç trafikten men edildi. Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Barış Havsalı yaptığı açıklamada, "İlçemizde düzenli olarak yaptığımız uygulamalarda kask ve maske denetimlerini sıklaştırdık. Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmek değil, can sağlığını korumak. Denetimlerimiz ilçemizin her noktasında günde 3 kez çeşitli saatlerde yapılmaya devam edecektir. İlçemizdeki trafik kazalarının yüzde 80’i motosiklet kazalarından oluşmakta, biz bu kazaların oranını düşürmek ve mümkün olduğunca daha az hasarla atlatmalarını sağlamak için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sloganımız 'Kaskını tak kafanı koru, maskeni tak sağlığını koru'. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.

Kasksız olarak ikinci kez denetime takılan ve cezadan kaçamayan gençler, "Polisler görevini yapıyor. Bize de beşer bin lira ceza yazdılar. Devletimize katkımız oldu" ifadelerini kullandı.



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