Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı

-Helikopter müdahalesi



( MUĞLA -EK2)- Sarp arazideki alevlere havadan müdahale ediliyor MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile etkisini kaybeden Orhaniye Bölgesi’ndeki yangın bölgesi sabah saatlerinde yeniden yanmaya başladı.

Arazi sarp olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına söndürme çalışmaları hava araçları ile devam ediyor.Marmaris Orhaniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde müdahalelerle etkisini kaybeden orman yangınları bu sabah kuvvetli rüzgarın etkisi ile yeniden başladı.

Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken yaşanan bir hafta öncesine kadar seyrine doyum olmaz manzaralara sahip olan yemyeşil dağ ve masmavi deniz adeta karardı. Şu anda Orhaniye Bölgesi’nde yeniden aşlayan yangını söndürmek için ekiplerin havadan mücadelesi devam ediyor.

