Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

-suçluların adliyeye çıkarılışı

( MUĞLA ) MUĞLA

Operasyon Uyuşturucu Akalan Altın Gözaltı 


- Yaz sezonunda Muğla'nın Marmaris ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan iki şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği dün gece saatlerinde teknik ve fiziki takip altında tuttukları 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı çalışmalarla tespit edilen Kaan A.(22) ve markette çalışan Servet K. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda satışa hazırlanmış halde 100 gram esrar ve kilitli poşetler ile hassas terazi ele geçirildi. Kaan A. ve Servet K. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (GK-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a