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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris’in yüksek kesimlerine kar yağdı

Marmaris’in yüksek kesimlerine kar yağdı

Osmaniye Mahallesine yağan kar görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

Sosyal Medya Yağan Kar Yağışı 


- Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağarken, yağışlar vatandaşları sevindirdi. Marmaris’e 21 kilometre mesafede olan Osmaniye Mahallesi'nde kısa süreli kar yağışı görüldü.
Yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Marmaris’in Osmaniye Mahallesi'nde görülen kar vatandaşları sevindirdi. Bir çok vatandaş sosyal medya hesabından kar fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmedi.
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