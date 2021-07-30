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Marmaris’in ciğerleri yanıyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Marmaris’in ciğerleri yanıyor

Marmaris’in ciğerleri yanıyor

ORMAN YANGINI DETAY GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA )- Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını gece boyunca devam ederken, İçmeler Mahallesi, Osmaniye, Turunç, Bayır ve Turgut mahalleleri yangından etkilendi MUĞLA

İçmeler Yangın Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05’de Armutalan Üntaş Sitesinin üst bölümünde başlayan orman yangını yüzlerce hektar alanda etkili oluyor. 27 Haziran’da Marmaris’te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Armutalan’dan İçmeler Mahallesine sıçrayan yangın Asparan mevkiine sıçradı. Yangın, karadan ve havadan yapılan tüm müdahalelere rağmen, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahallelerinde etkisini sürdürdü. Havanın kararmasından sonra helikopterler devre dışı kalırken, arazöz ve itfaiye araçları gece boyunca yangına müdahale etti. Gece saatlerinde Armutalan Mahallesi ve İçmeler mahallesinin üst bölümlerinde sık sık yeniden patlayan alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da eşlik etti. Yangın gece boyunca Turunç Mahallesi ve Asparan mevkiinde ilerleyişini sürdürdü. Marmaris’teki orman yangınına bir uçak, 6 helikopter havadan müdahale ederken, karadan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü dışında çevre illerden de takviye ekipler geldi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arazözlerinin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Tanker, Arazöz ve Keşif Aracı ile personel desteği sağlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da söndürme çalışmalarına denizden destek verdi.
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