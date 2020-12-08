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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Marmaris’i kar değil, dolu beyaza bürüdü

- Marmaris’i kar değil, dolu beyaza bürüdü

-Vatandaş cep telefonu görüntüleri

Hafta Sonu Sağanak Yağış Yağışlı Hava Dolu Yağışı Cep Telefonu 

--Aydın görüntü klasörüne geçildi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde Marmaris’te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi’nde ise dolu yağışı etkili oldu. On dakika süren dolu yağışı ile birlikte sokaklar ve bahçeler beyaza büründü. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt ederken, bu duruma şaşırdı. Marmaris’te etkili olan yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (OD-Y)
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