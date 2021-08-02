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Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

KAÇIŞANLAR

Yarış Yangın Objektif Mahşer Günü 

-HER TARAFA ALEVLERİN SARMASI
-İNSANLARIN KAÇIŞMASI
-BİR VATANDAŞIN İNEĞİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞMASI
-GENEL VE DETAYLAR
-GÖRÜNTÜLER MEREKEZE GEÇİLDİ

( MUĞLA -EK) MUĞLA

- Marmaris yangının 5. gününde alevler Hisarönü mahallesini sardı. Adeta mahşer gününün yaşandığı bölgede Hisarönü Mahallesi boşaltıldı. İnsanlar alevler arasında kalan yerleşim yerinden canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İneğini alandan sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adılarla alevlerden kurtulmaya çalıştı. Yangının acı tablosu objektiflere bu şekilde yansıdı. Bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor. (İK-
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