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Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor

Marmaris, giriş ve çıkış noktalarında denetimler sürüyor

AYDIN FTP DOSYASINDA 190721_cetibeli_bayramarife.mpg

Jandarma Toplu Taşıma Emniyet Kemeri Narkotik Tatİl 

-AKYAKA YOL AYRIMI TABELA GÖRÜNTÜSÜ - ÇETİBELİ MARMARİS GELİŞ YÖNÜ POLİS KONTROL NOKTASI DENETİMLER
-VATANDAŞ RÖPS - ÇETİBELİ JANDARMA KONTROL NOKTASI DETAYLAR

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek geliş ve gidiş noktası olan Çetibeli Mahallesi'nde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Jandarma Kontrol noktalarında denetimler yapıldı. Marmaris’ten çıkış yapan araçlar hız kontrol, emniyet kemeri ve evrak kontrollerine tabii tutuldu. Marmaris Bölge İstasyon Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri çıkış noktasında ve giriş noktasında gelen sürücülerin belgelerini kontrol ederken yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Marmaris’te tatillerini yaparak memleketlerine dönen vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını belirtti.
30 yıllık otobüs şöforü Yüksel Şen ‘’ Marmaris’ten çıktık Eskişehir’e gidiyoruz yollardaki denetimlerden rahatsız değiliz, sadece yollardaki acemi şoförlerden rahatsız oluyoruz, bence onlar daha sıkı tutulmalı ‘’ dedi.
i Yapılan kontroller esnasında ara ara trafik yavaşladı. Özellikle toplu taşıma araçları ve yabancı plakalar kontrol edildi. Jandarma narkotik madde arama köpeği de denetimlerde görev aldı. İlçeye gelen ve denetimlere takılan vatandaşlar uygulamalardan rahatsızlık duymadıklarını aksine güvende hissettiklerini belirtti.
Kurban Bayramı süresince polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi. (GK-OD-Y)
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