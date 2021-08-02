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Marmaris gece alevlere teslim oldu
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris gece alevlere teslim oldu

Marmaris gece alevlere teslim oldu

Yanan ormandan görüntüler

Orman Yangınları Jandarma Sahil Güvenlik Orman Yangını Yükselen 

-Genel ve diğer detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te tekrar başlayan orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Ormanlardan yükselen alevler geceyi aydınlattı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 temmuz saat 13.10’da Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris’e 30 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’nde öğleden sonra tekrar başlayan yangın akşama doğru rüzgârın ters esmesiyle şiddetlendi. Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava karardığı için karadan müdahale devam etti. Yangın isçileri ve itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve özel tekneler sahilden vatandaşları tahliye etti. (CS-
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