Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris'de prefabrik ev tamamen yandı

Marmaris'de prefabrik ev tamamen yandı

-evin yanması ve elektrik direğinin yanma görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma Elektrik Direği Prefabrik Ev Şili 


- Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin evi elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu. Olay yerine gelen İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangına zamanında müdahale etmesine rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evdeki alevlerden sıçrayan kıvılcımlar elektrik direğine sıçradı. Olay ile ilgili itfaiye ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı