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Marmaris Datça yolu kapandı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Marmaris Datça yolu kapandı

Marmaris Datça yolu kapandı

Ekiplerin yolu kapatması

Güvenlik Önlemi Yangın Trol 

-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesini Datça'ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor. (GK-OD-Y)
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