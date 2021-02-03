Marmaralı balıkçıların 'kaykay' sorunu

-Denizden detaylar

-Teknelerden ayrıntılar

-Balıkçılardan röp.



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da fırtına etkisini kaybederken, balıkçılar bu seferde Marmara Denizinde salya olarak bilinen ‘Kaykay’ sebebiyle denize açılamıyorlar. Marmara Denizinde şiddetli lodos etkisi kaybederken, balıkçılar bu seferde deniz salyası olarak bilinen ‘Kaykay’ sebebiyle denize açılamıyorlar. Marmara’da ‘Kaykay’ın çok fazla olduğunu dile getiren balıkçılar, bu yıl Karadeniz yada Ege taraflarına açılacaklarını belirtti.

‘Ağ atmak istemiyorlar’ Balıkçı Behiç Karacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Marmara Denizinde kaykay dediğimiz salyalar, planktonların çok oluşu, her yıl dönem dönem oluyor. Ancak bu yıl biraz daha fazla. Bundan dolayı balıkçılar randımanlı çalışamıyor. Balıkçılar denizden ağlarını kaldıramıyorlar. O yüzden çokta ağ atmak istemiyorlar. Ocak ve Şubat ayı arasında bir aylık sürede karides ve algarna avcılığı her yıl olduğu gibi bu yılda bu yılda yasaktaydı. Karides avcılığı bir aylık araya girmişti. Balığın biyolojik olarak çoğalması ve üremesinden dolayı. Fakat ayın birinden itibaren o bitti. Şimdi karides çıkmaya başladı.

Onun yanında Marmara Mezgit’i, Tekir balığı bunlarda çıkmaya başladı.

Ama dediğim gibi çok fazla bir bolluk yok. Bu balıklarda sadece çeşit olarak kendini gösteriyor. Bakalım önümüzdeki süreçte deniz insanlara neler verecek. Tezgahları hangi balıklar süsleyecek bizde merakla bekliyoruz” dedi.

“Kaykaydan dolayı balıkçı camiası çok zor durumda” Kaykay denilen deniz salyası sebebiyle bir süre denize açılamayacaklarını ifade eden balıkçılardan İdris Şeremet ise, “Ara vermek zorunda kaldık. Marmara Denizi’nde salya kaykay denen bir çamur var. Ağlarımıza yapışıp bizi çok zor durumda bırakıyor. Ağlarımızı denizden çekemiyoruz. Ağlarımıza takılan balıklar akıp gidiyor. O nedenle bir ara verdik. Tayfalar, arkadaşlarımızı bugün evlerine yolladık. Çoluk çocuğun içine gittiler. Bir hafta sonra geri gelecekler aynı takım tekrar Karadeniz’e veya Ege’ye açılacağız. Çünkü Marmara’da bu kaykaydan dolayı balıkçı camiası çok zor durumda. Balıkçılar perişan halde. Marmara’da kaykay var kimse çalışamıyor. Herkes Ege’ye veyahut Karadeniz’e gidecek” diye konuştu.

(HLD-



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