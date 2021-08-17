Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar’da çeşitli etkinliklerle anıldı

-Düdük çalma anı

-Mumla yazılan yazı

-Ölenlerin adının yazdığı pano

-Kürsü konuşması

-Drone görüntüsü

-Röportaj

-Detay



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için Avcılar’da, düzenlenen anma etkinliğinde sokak aralarında ıslık çalınıp Deprem Anıtı’na karanfiller bırakıldı. İstanbul Avcılar’da, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi için etkinlik düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başlayan etkinlikte vatandaşlar, “Avcılar Ses Veriyor” adı altında deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla pek çok sokakta evlerinin balkonundan düdük çaldı. Etkinlik, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin Havuz Meydanı’nda basın açıklaması yapmasıyla devam etti. Havuz Meydanı’nın önü ise depremde Avcılar’da hayatını kaybeden 246 vatandaşı temsilen 246 adet mum ile yazılan “Avcılar Ses Veriyor” yazısıyla dikkat çekti. Etkinliğe Başkan Hançerli’nin yanı sıra İyi Parti İlçe Başkanı Serkan Yalım ve Avcılar Kent Konsey Başkanı Turgay Halisçelik de katıldı.

“246 insanımızın önünde saygıyla eğiliyoruz” Depremin engellenemeyeceğini ama kentsel dönüşümle sağlam tedbirlerin alınabileceğini söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Belki depremi engelleyemiyoruz ama yapabileceğimiz şeyler var. Depreme karşı güvenli konutlar inşa etmek önemli. Sel felaketleri olmasın diye dere yataklarına yapılaşmanın olmaması önemli ve yine yangın durumunda söndürebilecek alet edevat konusunda güçlü olmamız ve bazı önlemler alınması önemli ve bu bizim yapabileceğimiz şeyler. Yaptığımız değerlendirmelerde bunlarda eksiklikler olduğunu görüyoruz ve bu eksikliklerimizi bir an önce tamamlamamız lazım. 246 insanımız yaşamını yitirdi. Elbette bunu unutmuyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz ama bize düşen, akıllı insanlara düşen görev yeni acılar yaşanmasın diye yapılabilecek bir şeyler varsa bunu yapmak ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Anma etkinliği Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı’nın önüne, deprem saatinin meydana geldiği gece saat 03.02’de karanfil koyulmasıyla sona erdi. (DZ- MB-

