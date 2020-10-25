Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Marmara Denizi sisle kaplandı

Marmara Denizi sisle kaplandı

Drone havadan sis görüntüsü

( TEKİRDAĞ -ÖZEL-DRONE) TEKİRDAĞ


- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor. Havadan görüntülenen. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde dün geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ ve denize kıyısı olan ilçelerin kıyılarına demirledi. Tekirdağ’a kıyısı bulunan Marmara Denizinin tamamı sis ile kaplanırken, gemiler sis bulutunun içerisinde gözden kayboldu. Denizin sis ile kaplandığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Sis etkisini sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı