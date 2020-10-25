Marmara Denizi sisle kaplandı



- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor. Havadan görüntülenen. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde dün geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ ve denize kıyısı olan ilçelerin kıyılarına demirledi. Tekirdağ’a kıyısı bulunan Marmara Denizinin tamamı sis ile kaplanırken, gemiler sis bulutunun içerisinde gözden kayboldu. Denizin sis ile kaplandığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Sis etkisini sürdürüyor.



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