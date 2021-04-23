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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Marmara Denizi’nde can pazarı

Marmara Denizi’nde can pazarı

sahil güvenlik teknesinden detaylar

Efes Afad Sahil Güvenlik Harekete Geç 

-botla ve tekne ile denizden mahsur kalan vatandaşlar
-vatandaşların bottan ve tekneden alınması
-kurtarma detayları

( BURSA -ÖZEL)- Denizde nefes kesen operasyonla 2 kişi batmakta olan tekneyle birlikte kurtarıldı BURSA

- Marmara Denizi’nde motordan kaynaklı su alan teknede mahsur kalan 2 kişi nefes kesen operasyonla Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul limanına kayıtlı Görgülü isimli tekne ile Gemlik Sahili'ne tur atan M.B.(54) ile E.K.(56) motorlarının arıza yapmasından dolayı sürüklenmeye başladı.
Tekneyi tamir etmek isteyen arkadaşlar, başaramayınca küçük botla biri ayrılarak yardım getirmeye gitti. Ancak sahile olan uzaklığı kestiremeyen 2 kafadar, kısa süre sonra 158 Alo Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanlığı’na bağlı ekiplerde ilk olarak tekneden ayrılan kişiye ulaştı. Bot ile denizin ortasında kalan kişiyi Sahil Güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra teknenin yanına hareket etti. Teknenin yanına varan ekipler, ilk olarak botun su alan kısmını onardı. Daha sonra tekne yedeklenerek en yakın liman olan Armutlu balıkçı barınağına çekildi. 2 arkadaş, teknelerini batmaktan kendilerini ise ölümden kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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