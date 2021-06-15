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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Dolmabahçe'de toplandı

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Dolmabahçe'de toplandı

Toplantıdan detay görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Aritas Toplantı Basın Açıklaması Yol Haritası 


- Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Dolmabahçe'de toplantı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı İstanbul'da başladı.
Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisinde gerçekleştirilen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlık ediyor. Belediye başkanları, valiler, bilim insanları ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliğiyle ilgili izlenecek yol haritasının masaya yatırılacağı toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantının ardından bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. (YEŞ-ÖFA
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