Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti

Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti

-oluşan lodos

Sağanak Yağış Lodos Şiddetli Yağış Bostancı Deniz Ulaşımı 

--bostancı sahil
--kıyıya vuran müsilaj
--detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu. İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Bostancı'da kıyıya vuran lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı. Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. (CS-
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement