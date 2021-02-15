Marmara’da deniz ulaşımına kar ve fırtına engeli

-Denizden detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle; Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 Yalova-Pendik 13:00 için ek sefer düzenlenecek Pendik-Yalova 13:00 için ek sefer düzenlenecek Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 iptal edildi.



loading...