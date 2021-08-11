Marmara’da akaryakıt gemisi ile fırkateynin ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirildi



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ile TCG Kemalreis fırkateyninin Marmara Denizi’nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu transferin görüntülerine yer verilerek, “YZB.GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz, TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile Marmara Denizi'nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı. (MC-

