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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Marketten ürün çalan hırsızı vatandaşlar yakaladı

Marketten ürün çalan hırsızı vatandaşlar yakaladı

- ŞAHSIN YAKALANMASI

Alışveriş Akalan Emniyet Müdürlüğü Hırsız Polis Ekipleri 

-- YERE YATIRILAN ŞAHSIN POLİSLERE TESLİM EDİLMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Yere yatırdıkları hırsızı etkisiz hale getirip polise teslim ettiler BOLU

- Bolu’da marketten çaldığı ürünlerle kaçan yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Semerkant mahallesinde bulunan bir marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu şahıs, yanında getirdiği başka bir poşete koyduğu ürünlerin parasını ödemeden kaçtı. Hırsızlık yapıldığını anlayan market görevlisi kaçan şahsın peşinden koştuğu sırada çevredekilerden yardım istedi. Market görevlisinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi şahıs, sokak üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak yere yatırıldı. Şahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli sahsı ifadesini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-GY
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