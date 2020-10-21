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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Marketten soygun gerçekleştiren maskeli şüphelilerden biri yakalandı

Marketten soygun gerçekleştiren maskeli şüphelilerden biri yakalandı

17 Ekimde gerçekleşen marketteki soygun anı

Soygun Akalan Suç Duyurusu Harekete Geç Maskeli Soygun 

-Soygun yapılan marketteki şüphelilerin maskeli hali
-Marketten çalınan materyaller
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir marketten LCD TV, masaj aleti, saç kurutma makinesi ve çocuk kitapları çalan maskeli 3 soyguncudan biri yakalandı. Zanlıların gerçekleştirdiği soygun anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre maskeli soygun olayı, 17 Ekim’de sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece’ye bağlı Halkalı Mahallesinde faaliyet gösteren bir markette gerçekleşti. Yaşanan soygunun ardından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soyguna karışan ve marketten 1 LCD TV, 1 masaj aleti, 1 saç kurutma makinesi, 32 adet çocuk etkinlik kitabı ve 450 lira madeni parayı çalan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olaya karışan üç şahsın çalıntı bir araçla markete geldikleri belirlendi. Soyguna karışan şüphelilerden Satılmış Ü. (24), dün evine girdiği sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli Satılmış Ü., polisteki işlemlerinin ardından “İşyerinden Hırsızlık” suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. (SK-ZA-
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