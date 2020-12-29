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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Marketteki müşteri, soyguncunun üzerine atladı soygunu önledi... O anlar kamerada

Marketteki müşteri, soyguncunun üzerine atladı soygunu önledi... O anlar kamerada

Olay anından görüntü

Alışveriş Market Soygun Kamera Hırsız 

-Soyguncudan görüntü
-Müşterinin soyguncunun üzerine atlaması
-Boğuşma
-Soyguncunun kaçması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir markette alışveriş yapan müşteri, silahla içeri girip soygun yapmak isteyen hırsıza müdahale etti. Hırsız, amacına ulaşamadan iş yerinden kaçarken, yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yaklaşık 20 gün önce Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silahlı bir soyguncu, içinde müşterinin de olduğu markete girerek kasaya yönelip paraları almak istedi. Bu sırada markette bulunan müşteri, hırsızın bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp soygunu engellemeye çalıştı. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından hırsız, amacına ulaşmadan silahı ile birlikte dükkandan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (YRT-
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