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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Markette unutulan valiz paniğe neden oldu

- Markette unutulan valiz paniğe neden oldu

Bomba imha uzmanından genel görüntüler

Polis Market Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Fünye 

-Bomba imha uzmanının markete girmesi
-Valizin dışarı çıkarılması
-Valize fünye yerleştirilmesi
-Valizin patlatılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir marketin içerisinde unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Koyun Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, market içerisinde unutulan valizi fark eden vatandaşlar durumu polis bildirdi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanları valizi marketten çıkardı. Ardından valiz fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Valiz içerisinden kıyafet çıktı. (CNK-
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