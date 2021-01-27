Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Marketin tuvaletinde saklanıp 25 bin lirayı çaldılar

- Marketin tuvaletinde saklanıp 25 bin lirayı çaldılar

Markettten görüntü

Biber Gazı Market Kamera Harddisk Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri

( KONYA ) KONYA

- Konya'da gündüz saatlerinde markete girerek tuvalette saklanan 2 şüpheli, market kapandıktan sonra çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip yaklaşık 25 bin lirayı da alarak kayıplara karıştı. Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tuvalete saklanarak marketin kapanmasını bekledi. Market kapandıktan sonra sayım yapılırken tuvaletten çıkan 2 şüpheli biber gazıyla çalışanları etkisiz hale getirip 25 bin lirayla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kamera kayıtlarının tutulduğu harddiski de alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (RÇ-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement