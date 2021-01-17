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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Marketin sundurması çöktü, alışverişe gelenler mahsur kaldı

Marketin sundurması çöktü, alışverişe gelenler mahsur kaldı

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Mahsur Kaldı Alışveriş Market Yağan Kar Yağışı 

-Marketin dış görüntüsü
-Vatandaşların kurtarılması
-Detay

( DÜZCE )-İtfaiye ekiplerinin yardımı ile markettekiler çıkartıldı DÜZCE

- Düzce’nin Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması çöktü. Alışveriş için markete gelenler mahsur kaldı. Düzce’de kar yağışı etkili oluyor. Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Markette çalışanlar ve alışverişe gelen bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Durum hemen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yıkılın sundurmayı aralayarak market içerisinde kalan müşteriler tek tek kurtarıldı. Ardından yıkılan sundurma ise kaldırıldı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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