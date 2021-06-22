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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Marketin havalandırma boşluğuna giren kedi kurtarıldı

Marketin havalandırma boşluğuna giren kedi kurtarıldı

Marketteki itfaiye erleri

Kurtarma Operasyonu Market Havalandırma Boşluğu İtfaiye Eri Yavru Kedi 

-kedi kurtarma operasyonu
-kedinin çıkarılması
-kedinin görüntüsü
-itfaiye erinin konuşması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiyenin başarılı operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir market zincirine ait marketin havalandırma boşluğuna giren yavru kedinin sesini çalışanların duyması üzerine itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kedi girdiği havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Kedinin belediye veterinerliğine teslim edileceği öğrenildi. (MAD-SVY-
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