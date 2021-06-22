Marketin havalandırma boşluğuna giren kedi kurtarıldı

- Kilis'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiyenin başarılı operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir market zincirine ait marketin havalandırma boşluğuna giren yavru kedinin sesini çalışanların duyması üzerine itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kedi girdiği havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Kedinin belediye veterinerliğine teslim edileceği öğrenildi. (MAD-SVY-
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