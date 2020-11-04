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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Marketi açmadı diye market sahibini vurdu

Marketi açmadı diye market sahibini vurdu

Ambulansın acile girişi

Polis Sağlık Ekibi Market Akalan Polis Ekipleri 

-Yaralının ambulanstan indirilmesi
-Yaralının sedye ile acile taşınması

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kapatmak üzere olduğu dükkanı açmak istemeyen market sahibi bir kişi tarafından vuruldu. Olay, Fatih Mahallesi 4126 sokakta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işleten Mustafa K. (35) marketini kapattığı sırada Gökhan Ç. (36) ve Murat K. (36) market sahibinden kapıyı açmasını istedi. Marketi kapattığını söyleyen Mustafa K.’nın marketi açmaması zerine 3 şahıs arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak market sahibine ateş etti. Kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan market sahibi yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Markizine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı market sahibini ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Gökhan Ç. polis ekiplerinin araştırması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (YA-YC-
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