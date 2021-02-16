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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Markete kayak yaparak gitti

Markete kayak yaparak gitti

AKSİYON KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Hafta Sonu Sınıf Öğretmenliği Öğretmen İlginç Görüntü Kar Yağışı 


- Türkiye’de kar yağışı devam ederken, Bursa’da bir vatandaş karın yağmasını fırsata çevirdi. Şehir merkezinde kayakla markete giden vatandaş o anları kayıt altına aldı. Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı hafta sonu başlarken, Bursa beyazlara büründü. Bazı vatandaşlar kızaklara binerek karın keyfini çıkarırken, Bursa’da sınıf öğretmenliği yapan Yalçın Yalın, karla kaplı kaldırımda markete kayak yaparak gitti. O anları aksiyon kamerasıyla kaydeden Yalın’ın görüntüleri beğeni toplarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. (MŞ-Y)
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