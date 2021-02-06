Markete gitme bahanesiyle sahillere akın ettiler

-Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşların 'markete gidiyorum' cevapları

-Sahilde gezen,

-Bisiklet süren,

-Sohbet eden vatandaşlardan detaylar

-Piknik yapan bir vatandaşın görüntüsü



( SİNOP )- Sinopluların kısıtlama günlerindeki 'market yoğunluğu' SİNOP



- Sinop’ta markete gitme bahanesiyle evden çıkan vatandaşlar kısıtlama günlerinde sahilde gezmenin tadını çıkarıyor. Sinop sahilinde kısıtlama günleri hafta içindeki günleri aratmıyor. Kimi ihtiyacı olup markete gitmek için kimiyse bu istisnayı istismar ederek gönlünce gezmek için dışarı çıkıyor. Ama en uğrak yer ikisi içinde sahil oluyor. Sinop’un küçük olmasından faydalanan vatandaşlar markete gitmeyi bahane olarak öne sürüyor kısıtlamada sahil keyfi yapıyor. Sahilde bisiklet sürenler, çocuklarıyla birlikte gezenler, yürüyüş yapmak için çıkanlar ve banklarda sohbet edenler göze çarpıyor. Diğer bölgelerde ise piknik yapan vatandaşlara dahi rastlamak mümkün. Sinop küçük, bahaneler de aynı olunca poliste ayırt etmekte zorlanıyor. Polis ekipleri kısıtlama ihlallerine karşı ‘market yoğunluğu’ olan bölgelerde zaman zaman çalışmalar yapıyor. (ÜK-SLH



loading...