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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı

Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı

polis ekiplerinin denetlemeden görüntüsü

Polis Para Cezası Market Bisiklet Polis Ekipleri 

-İzin kontrolleri
-araçları ile gelen sürücülere ceza uygulaması
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10 ile 17 saatleri arasında marketlere vatandaşların yürüyerek gidebiliyor. Fakat, otomobilleri ile marketlere gidenlere yönelik yapılan denetimlerde araç sahiplerine ceza yağdı. Denetlemeler kapsamında 21 araç sürücüsüne 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki marketlere vatandaşlar yürüyerek gidebiliyor. Yürüyerek gitmek yerine otomobil, motosiklet, bisiklet gibi araçlarını kullanarak marketlere gitmek isteyenlere ise cezai işlem uygulandı. İl genelinde ki yol üstünde bulunan tüm market çevrelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere takılan 21 araç sürücüsüne 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
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