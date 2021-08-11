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Marketçinin yolda bulduğun karga, mahallenin maskotu oldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marketçinin yolda bulduğun karga, mahallenin maskotu oldu

Marketçinin yolda bulduğun karga, mahallenin maskotu oldu

Karga ve market sahibi detay

Yumurta Asad Market Irak 

-Karganın market sahibine ilgisi detay
-Karganın beslenmesi detay
-Karganın kasada parayı tutması detay

( ANTALYA ) -- Market sahibi kargayı elleri ile besliyor ANTALYA

- Antalya’da bir market sahibinin yavruyken yolda bulduğu karga, adeta mahallenin maskotu oldu. Market sahibinin elleri ile beslediği kargayı görenler şaşkınlık yaşıyor. Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi’nde bir marketteki karga görenleri şaşkına çeviriyor. Yavruyken yolda bulduğu karganın uçamadığını gören market sahibi Zekeriya Özgün, kargayı görmezden gelemedi ve onu marketine alarak beslemeye başladı.
Yaklaşık dört aydır kargayı besleyen Özgün, markete giren müşterilerin ilk etapta korktuğunu ama sonra alıştığını söyledi.

Karga ile marketçinin dostluğu görenleri şaşkına çevirirken, yavru karga adeta mahallenin maskotu oldu. " Ailemizden biri oldu" Kargayı 4 ay önce yolda bulduğunu belirten Zekeriya Özgün, “Tüyleri daha yeni çıkıyordu. Aldım dükkana getirdim. Veterinere götürdüm. Biraz daha iyi oldu, büyüdü. Biz ona alıştık o da bize alıştı. Mahalleyi öğrendi, uçuyor geri geri geliyor. Karganın bu şekilde evcilleşmesine vatandaşlar da şaşırıyor. Şaşıtırıcı oluyor. Hiçbir hırçınlığı yok. Bizim aileden biri oldu, çok seviyorum. Çok sayıda satın almak isteyen oldu. Ama ben satmıyorum. Biz ne yersek o da aynısını yiyor. Sabahları sucuklu yumurta yapıyoruz, yiyor. Parayı seviyor. Kasadan demir paraları aşağı atıyor. Bayramda müşterinin para üstünü tutuyor, müşteri de harçlığı diyerek kargaya bırakıyor” sözlerine yer verdi. (EG-İA-
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