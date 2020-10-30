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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Mardin ve Diyarbakır’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Mardin ve Diyarbakır’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Zanlıların TEM şube müdürlüğünden çıkarılması

Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-Detay görüntüler

( MARDİN )- Gözaltına alınanlar arasında DTP’li eski ilçe başkanları ile DBP’li eski belediye başkanları da bulunuyor MARDİN

- Mardin ve Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonlarında, aralarında eski DTP Mazıdağı ve Nusaybin ilçe başkanları ile eski DBP Nusaybin ilçe başkanının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün Mardin’de faaliyetlerinin, eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “KCK sistemine bağlı olarak ilimizde ‘kent meclisi ve mahalle meclislerinin’ hayata geçirilerek, terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda demokratik özerkliğin sözde inşası için alternatif yönetim modeli oluşturarak, ilimizde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında eski DTP Mazıdağı ve Nusaybin ilçe belediye başkanlarının ve eski DBP Nusaybin ilçe eş başkanı şahısların da olduğu ilimiz ve ilçelerinde 13, Diyarbakır’da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs, 30 Ekim'de eş zamanlı olarak yürütülen operasyonel faaliyet kapsamında yakalanmış olup, şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. İlimizde her türlü terör örgütü ile irtibatı, iltisakı olan şahısların tespitine deşifre edilmesine yönelik ilgili birimlerimizle koordineli olarak gerekli çalışmalarımız ile diğer asayiş, huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir” denildi.
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