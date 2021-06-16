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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Midyat'ta ziyaretlerde bulundu

MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Midyat'ta ziyaretlerde bulundu

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Mor Gabriel Manastırı'nı gezmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde bulunması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Müzik Grubu'nun şarkılarını dinlemesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kuzulara biberonla süt içirmesiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin 'de ziyaretlerde bulunduMARDİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin 'in Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Bakan Karaismailoğlu, Mor Gabriel Manastırı'nı gezdi. Metropolit Samuel Aktaş'ın eşlik ettiği gezinin ardından Karaismailoğlu, Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret etti. Burada bir esnaf, Karaismailoğlu'na tespih verdi.Daha sonra Gelüşke Hanı'nda Midyat Müzik Grubu'nun 3 dilde söylediği şarkıları dinleyen Karaismailoğlu, kuzulara biberonla süt içirdi.Karaismailoğlu, Tarihi Midyat Belediyesi Konukevi, Estel Hanı, Kent Müzesi ve Belediye Kültürevi'ni de gezerek yöresel Reyhani Oyunu'nu izledi.Ziyaretlerde, AK Parti milletvekilleri Rümeysa Kadak, Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da yer aldı.

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