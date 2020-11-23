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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MARDİN - 'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı

MARDİN - 'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı

MARDİN - "Türk Yıldızları" Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı - - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"nın gösterisinin pilot kamerasından görüntüleriMARDİN (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin 'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Efes Kamera Gösteri Uçuşu Ay Yıldız 

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