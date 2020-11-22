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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MARDİN - 'Türk Yıldızları' gösteri uçuşu yaptı

MARDİN - 'Türk Yıldızları' gösteri uçuşu yaptı

MARDİN - "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı - Türk Yıldızları'nın uçuşu - Etkinliği izleyen fotoğrafçı Mustafa Erkar'ın konuşması - Mert Sarıyıldız'ın konuşması"Türk Yıldızları" Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı Mardin 'de onur günü etkinlikleri kapsamında "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu ve çizdikleri ay yıldız beğeniyle izlendiMARDİN (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin 'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, tarihi yapıların ve evlerin damında cep telefonu ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.
Etkinliği izleyen fotoğrafçı Mustafa Erkar, "Güzel bir moral oldu. O kadar zevk aldık ki, çok kısa sürdü. Bilmiyorum belki uzun oldu ama bizim için kısa sürdü.'' dedi.
Vatandaşlardan Mert Sarıyıldız da ''Çok güzel, çok keyifliydi. Pilotları tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Efes Kamera Gösteri Uçuşu Cep Telefonu Ay Yıldız 

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