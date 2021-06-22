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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Trafik kazası: 4 yaralı

MARDİN - Trafik kazası: 4 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Vatandaşların yaralılara yardım etmesi - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Mardin 'de trafik kazası: 4 yaralıMARDİN (AA) - Mardin 'in Artuklu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 40 DK 172 plakalı otomobil, Akıncılar mevkisinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild 

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