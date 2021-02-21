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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MARDİN - Tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildi

MARDİN - Tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildi

- Operasyon için yola çıkılması - Tırda arama yapılması - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi - Şüphelilerin gözlatına alınması Mardin 'de tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Irak'a gönderilmek üzere Mersin'de gümrük işlemleri tamamlanan içkilerin iç piyasaya sürülmesi için başka bir tıra nakledildiği belirlendi.Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tırda yapılan aramada 16 bin 440 şişe bandrolsüz içki bulundu, 2 zanlı yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Bandrol 

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