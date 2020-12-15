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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi (2)

MARDİN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi (2)

- Mardin Emniyet Müdürlüğü binası - Ele geçirilen mühimmatlar - Şüphelinin sevk görüntüsü Mardin 'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi, yabancı uyruklu bir örgüt üyesi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir şüphelinin metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere olan örgütmensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı.Bunun üzerine il merkezinde düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi gözaltına alındı, evinde yapılan aramada havan rampası ve dürbünü ile 4 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

Terör Örgütü İstihbarat Saldırı 

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