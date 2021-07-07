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MARDİN - Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

MARDİN - Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

- Suriye sınırındaki dikenli teller ve sınır hattı (ARŞİV Mardin 'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı.Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit Mermi Direksiyon Asker 

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