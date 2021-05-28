Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldü

MARDİN - Seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldü

- Kaz yapan traktörden görüntüler - Mazıdağı Devlet Hastanesi önünde bekleyenler Mardin 'de seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldüMARDİN (AA) - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.Diyar Araç (19) yönetimindeki 47 AV 041 plakalı traktör, Karataş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.Çarpma sonucu traktörden düşen Diyar Araç, olay yerinde yaşamını yitirdi.Araç'ın cenazesi Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Trol 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement