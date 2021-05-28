MARDİN - Seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldü
- Kaz yapan traktörden görüntüler - Mazıdağı Devlet Hastanesi önünde bekleyenler Mardin 'de seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldüMARDİN (AA) - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.Diyar Araç (19) yönetimindeki 47 AV 041 plakalı traktör, Karataş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.Çarpma sonucu traktörden düşen Diyar Araç, olay yerinde yaşamını yitirdi.Araç'ın cenazesi Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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